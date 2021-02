Banco do Brasil contará com 18 unidades de negócios voltadas especificamente ao relacionamento e consultoria a produtores rurais Divulgação

Por ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 03/02/2021 13:47

Seguindo o planejamento de reestruturação organizacional anunciado em janeiro, o Banco do Brasil divulgou nesta quarta-feira (3) que 14 novas agências especializadas para o agronegócio serão abertas em seis Estados ao longo dos meses de fevereiro e março. Ao todo, a estatal contará com 18 unidades de negócios voltadas especificamente ao relacionamento e consultoria a produtores rurais.

As novas agências funcionarão nas cidades de Rio Verde (GO), Sorriso (MT), Dourados (MS), Cascavel (PR), Maringá (PR), Londrina (PR), Ponta Grossa (PR), Ijuí (RS), Santa Maria (RS), Passo Fundo (RS), Araçatuba (SP), Presidente Prudente (SP), Ribeirão Preto (SP), e Franca (SP), se somando às já em funcionamento em Goiânia (GO), Uberlândia (MG), Campo Grande (MS) e Campo Mourão (PR).

Publicidade

O BB também intensifica o atendimento, com mais 276 gerentes dedicados ao setor e o número de clientes que contam com o atendimento especializado evolui de 158 mil para 227 mil. Ao todo, são dois mil profissionais qualificados para prestar assessoria aos produtores rurais.

Apuração do Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) mostrou que, a reação ruim do presidente da República, Jair Bolsonaro, ao plano de reorganização, que quase custou o posto do presidente do Banco do Brasil, André Brandão, o pacote bilionário de redução de custos pode sofrer ajustes pontuais.

Publicidade

A carteira de crédito agro do Banco do Brasil representa 26% do total do banco e apresentou crescimento de 4,2% nos últimos 12 meses, chegando a R$ 190,5 bilhões, de acordo com dados divulgados ao fim do terceiro trimestre.