Publicado 05/02/2021 17:24

Mais de 3,75 milhões de famílias já passaram a receber o pagamento mensal do Bolsa Família através da conta poupança digital. Neste mês, serão abertas contas para os trabalhadores com Número de Identificação Social (NIS) de finais 3, 4 e 5, que vai contemplar mais de 2,5 milhões de beneficiários. Até março, a Caixa Econômica Federal informou que 9 milhões passarão a receber o benefício por meio desse tipo de crédito.

Com a conta poupança digital, os beneficiários podem movimentar o benefício pelo aplicativo CAIXA Tem. No próximo mês, será a vez dos beneficiários com NIS de final 1 e 2 e Grupos Populacionais Tradicionais Específicos – indígenas, quilombolas, ribeirinhos, extrativistas, pescadores artesanais, comunidades tradicionais, agricultores familiares, assentados, acampados e pessoas em situação de rua. Nesta leva, serão mais de 3 milhões de famílias disponíveis a movimentar a conta digital.

Segundo a Caixa, a ação leva segurança e autonomia ao cidadão, que passa a ter conta bancária sem obrigatoriedade de saque integral das parcelas. A abertura das contas tem sido feita de forma automática e escalonada pelo banco sem a necessidade de apresentação de documentos ou comparecimento às agências. Além de movimentar o benefício pelo aplicativo, os beneficiários poderão continuar sacando os recursos por meio do Cartão Bolsa Família ou Cartão Cidadão.

Como movimentar a conta

A conta poupança digital é uma poupança simplificada, sem tarifas de manutenção, com limite mensal de movimentação de R$ 5 mil. Para utilizá-la, não é preciso gerar nova senha. O beneficiário poderá usar a mesma senha do cartão social.



Logo após o crédito dos valores é possível realizar compras em supermercados, padarias, farmácias e outros estabelecimentos com o cartão de débito virtual e QR Code, por meio de mais de nove milhões de maquininhas de cartão espalhadas por todo o Brasil. O beneficiário também poderá realizar o pagamento de contas de água, luz, telefone, gás e boletos em geral pelo próprio aplicativo ou nas casas lotéricas através da opção “Pagar na Lotérica” do CAIXA Tem, além de poder realizar saques da conta com o cartão do Programa Bolsa Família ou Cartão Cidadão.