Supermercado na zona sul do Rio de Janeiro Tânia Rêgo/Agência Brasil

Por O Dia

Publicado 06/02/2021 07:00

Segundo pesquisa da Confederação Nacional da Indústria (CNI), 59% dos brasileiros pretendem poupar dinheiro em 2021. Nesse sentido, conseguir economizar em gastos diários e necessários pode ajudar muito. E os programas de fidelidade são uma alternativa para poupar ao comprar alimentos, produtos de higiene e limpeza, medicamentos ou mesmo eletrodomésticos. Para fazer o dinheiro render mais, muitas vezes só é preciso completar um cadastro.



"Hoje, já está muito mais claro para os consumidores brasileiros que os programas de fidelidade geram uma economia real no dia a dia. O que ainda é importante entender é que todos os gastos podem e devem trazer benefícios a eles. E estar atento a isso em qualquer compra pode fazer a diferença no fim do mês, ajudando a equilibrar o orçamento doméstico", explica Paulo Curro, diretor executivo da ABEMF (Associação Brasileira das Empresas do Mercado de Fidelização).



A associação esclarece que as empresas do setor têm investido, cada vez mais, em parcerias e tecnologias para que o participante possa trocar, resgatar, receber dinheiro de volta e muito mais. "Essa evolução dos programas reflete na experiência oferecida ao cliente. Hoje, ele tem muito mais facilidade no uso dos programas e pode contar com diversos modelos, que se adaptam às suas necessidades, proporcionando desde simples descontos na hora de pagar por um produto, até possibilidades de cashback ou de acumular pontos/milhas para futuras trocas por produtos, serviços e viagens. Além, é claro, das promoções exclusivas para clientes fidelizados, que muitos estabelecimentos comerciais já oferecem", completa Paulo Curro.



Mercados e farmácias



Só de janeiro a novembro de 2020, o preço dos alimentos nos supermercados subiu 16%, de acordo com os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Por isso, uma ajudinha nas compras é sempre bem-vinda. Com os programas de fidelidade é possível acumular pontos/milhas com as compras e trocar por desconto em reais nas próximas ou mesmo pagar menos em produtos, direto no caixa, só por ser um participante do programa. Supermercados e farmácias são apenas dois exemplos de estabelecimentos que já oferecem esse tipo de benefício.



Pagamento de contas e recargas de celular



Em dezembro de 2020, a Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (Peic) apontou que 66,3% dos consumidores estão endividados. Logo, pagar contas com pontos/milhas também é uma maneira de economizar. Os participantes dos programas convertem seus saldos de pontos/milhas em valores para esses pagamentos, inclusive da fatura do cartão de crédito. Também podem transformar seu saldo acumulado em recargas para celulares pré-pagos, economizando mês a mês.



Na internet



Se as contas já estão apertadas, quando um eletrodoméstico, eletrônico ou móvel quebra significa mais problemas para as finanças. Então, não deixar de consultar seus pontos/milhas nesses momentos é essencial. Muitas vezes é possível usá-los para resgatar o produto ou mesmo para abater parte do valor, pagando bem menos por ele.



Os aplicativos de celular também costumam oferecer vantagens exclusivas, seja para pedir uma refeição ou fazer compra online de supermercado. A orientação, então, é sempre pesquisar, conhecer as oportunidades disponíveis e optar por aquela que melhor se encaixa ao seu perfil de consumo.