Ajuda financeira diminui o impacto no bolso dos ambulantes que costumam trabalhar no Carnaval Gilvan de Souza

Por MARTHA IMENES

Publicado 14/02/2021 07:00

A maior fabricante de cervejas das Américas, a Ambev, diversificou os negócios e divulgou ações para o Carnaval que além de incentivar que os foliões fiquem em casa, também vai auxiliar os ambulantes impactados negativamente com a pandemia de coronavírus e os postos de saúde, que vão receber as caixas térmicas que deixarão de ser utilizadas com bebidas e passarão a abrigar vacinas contra a covid-19.



E o folião também vai sair ganhando com a aposta da companhia diante do "novo normal": uma parceria da Ambev com o aplicativo de entregas Zé Delivery garante a cerveja gelada em casa sem custo de frete por cinco dias. A promoção vai até a terça-feira de Carnaval.



A isenção da taxa vale para todos os produtos da Ambev, como as cervejas Brahma, Antártica, Skol, Budweiser e Bohemia, entre outras.



No aplicativo de entregas, que pode ser baixado gratuitamente no Apple Store ou Play Store, cada dia do Carnaval terá um cupom diferente para garantir o frete grátis. O uso é limitado a 1 por CPF por dia (máximo de 5 usos, um a cada dia), nas cidades em que o Zé Delivery atua.



E, mesmo sem folia, não vai faltar esperança. Na semana passada a Ambev anunciou outro destino para as caixas térmicas usadas pelos vendedores ambulantes durante os bloquinhos do Rio.



As 5 mil unidades vão ser doadas para postos de saúde do Brasil inteiro para armazenar e transportar vacinas contra covid-19. As caixas térmicas tem capacidade para armazenar 3 milhões de doses simultaneamente.



Outra forma de incentivar que as pessoas fiquem em casa liderada pela Ambev organizou um circuito de lives e entretenimento.



A Skol promete promoções, a Brahma leva ao público shows de artistas que costumam fazer sucesso no Carnaval e a Beats organizou um reality show com a cantora Anitta, um show online e uma promoção concorrendo a uma viagem.



Uma mãozinha para ambulantes que ficaram sem renda



O Carnaval este ano é diferente, sem festas, multidões e blocos de rua. A Ambev vai ajudar os parceiros que sempre estiveram nas ruas para matar a sede dos foliões e ter uma Festa de Momo mais alegre: os ambulantes.



Sem poder contar com a renda dos dias de Carnaval, a companhia criou para eles, junto com o app Zé Delivery, a plataforma Ajude um Ambulante, um movimento para apoiar os vendedores com um auxílio financeiro, diminuindo o impacto das festas que não vão acontecer.



A expectativa é ajudar cerca de 20 mil trabalhadores em todo o Brasil, com um auxílio de até R$ 255 para cada. Para isso, os vendedores devem se cadastrar na plataforma pelo site www.ajudeumambulante.com.br.



Com a aprovação do cadastro, o ambulante recebe o valor de R$ 150 e, também, um código para distribuir a consumidores, podendo receber R$ 5 a cada vez que o código for utilizado no Zé Delivery, com máximo de 20 usos por ambulante.



"Os ambulantes sempre estiveram com a gente e com os nossos consumidores nos Carnavais e esse ano não podia ser diferente. Estamos muito felizes de poder ajudar quem sempre fez parte do nosso ecossistema", comenta Jean Jereissati.



Show do Anhembi pela TV



Da aglomeração das ruas e da Passarela do Samba de São Paulo para a sala de casa em todo Brasil, o #CamaroteBrahmaEmCasa vai embalar o domingão de Carnaval com música brasileira. A festa apresentada por Sabrina Sato é transmitida diretamente do Sambódromo do Anhembi pelo canal do Multishow no YouTube e das redes sociais dos artistas, hoje será das 14h às 17h.



E os encontros são inéditos e inusitados. Ontem quem comandou a folia foi Zeca Pagodinho, que se apresentou pela primeira vez com a dupla Zé Neto & Cristiano. E hoje é a vez de Os Barões da Pisadinha e a dupla Matheus e Kauan.



E atenção! No fim da live deste domingo, o #CamaroteBrahmaEmCasa vai sortear ingressos para o Camarote nº 1 da Sapucaí em 2022 em São Paulo. Boa sorte!!!!