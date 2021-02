MPF enviou ofício à gerênicia do INSS sobre funcionamento de agências da Região Serrana Paula Valviesse

Por O Dia

Publicado 12/02/2021 12:20

Durante o período de Carnaval – segunda e terça-feira (15 e 16) - todas as agências do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) terão ponto facultativo, que se estenderá até às 14h da quarta-feira de cinzas (17). A partir desse horário, o expediente será normal.



Cabe destacar que o atendimento fornecido pela Central de Teleatendimento 135 ocorre em horário usual - das 7h às 22h - e o atendimento eletrônico pelo aplicativo e site do Meu INSS segue funcionando 24 horas durante os três dias.