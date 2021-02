Confira as promoções de cerveja da Americanas Divulgação

Por O Dia

Publicado 13/02/2021 17:41

Preparadas para o Carnaval, as unidades da Local Americanas no Rio e São Paulo abrem nesta segunda-feira (15) o Festival da Cerveja. Até o dia 28/02, cariocas e paulistanos que não querem abrir mão da bebida na folia em casa poderão contar com descontos especiais e cashback em rótulos tradicionais, premium e artesanais.



Entre as cervejas em destaque está a Brahma Duplo Malte, com 30% de cashback no pagamento com o super app Ame Digital nas unidades da Local*. Quem preferir rótulos como Stella Artois ou Budweiser lata (350ml), paga apenas R$10,00 na compra de três unidades. Pelo mesmo valor, o cliente também garante quatro unidades da Budweiser lata (269ml).



Já os amantes das versões artesanais, como Hocus Pocus, Overhop e Roter, entre outras, vão poder levar mais por menos. A cada três unidades compradas de qualquer marca do segmento, o cliente paga apenas duas. E para quem não abre mão dos petiscos, a Local oferece uma porção de coxinhas com quatro unidades para quem adicionar R$ R$2 ao pedido na compra de qualquer cerveja.



Para saber de todas as ofertas especiais e o endereço da Local mais próxima de você, basta acompanhar o Instagram da marca durante todo o evento.



*Compra mínima de 8 unidades. Promoção válida até 21/02 ou enquanto durarem os estoques.