As contas de luz estão mais caras desde dezembro e seguirão assim em 2021. Isso se deve ao déficit de R$ 3,1 bilhões gerado no ano passado pela suspensão da bandeira tarifária entre junho e novembro. Valor será repassado aos consumidores do país para compensar o uso mais intenso das termelétricas, usinas que geram energia mais cara. No Rio de Janeiro, a data de reajuste dos consumidores da Light e da Enel é 15 de março deste ano, segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

De acordo com a Aneel, a arrecadação das bandeiras tarifárias em 2020 deveria ter sido de R$ 4,45 bilhões. Entretanto, foram arrecadados somente R$ 1,33 bilhão.

A retirada da bandeira tarifária no ano passado foi uma das medidas adotadas pela (Aneel) para atenuar os efeitos da pandemia de Covid-19 no bolso do cliente. A cobrança foi retomada em dezembro.

A bandeira tarifária foi criada em 2015, e aplica uma cobrança adicional nas contas de luz sempre que aumenta o custo da produção elétrica no país.

Neste mês de fevereiro vigora a bandeira amarela que cobra R$ 1,34 a cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos.

Valor das bandeiras

Atualmente, além da bandeira verde, que sinaliza a suspensão da cobrança, o sistema conta com três faixas:

Bandeira Amarela - R$ 1,34 para cada 100 kWh consumidos

Bandeira Vermelha 1 - R$ 4,16 para cada 100 kWh consumidos

Bandeira Vermelha 2 - R$ 6,24 para cada 100 kWh consumidos

