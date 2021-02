Por iG - Economia

Publicado 18/02/2021 11:26 | Atualizado 18/02/2021 11:59

Nesta quinta-feira (18), a Petrobras divulgou mais um aumento dos preços médios de venda de combustíveis às distribuidores da gasolina e diesel, que deve começar a partir de sexta-feira (19), segundo comunicado da empresa. Com os novos reajustes, o litro da gasolina nas refinarias acumula alta de 34,78% desde o início do ano. Já o diesel subiu 27,7% no mesmo período.

O preço da gasolina nas refinarias da Petrobras passará a ser vendido por R$ 2,48 o litro, um aumento de R$ 0,23 por litro. Já o preço médio de venda de diesel passará a ser de R$ 2,58 por litro, refletindo aumento médio de R$ 0,34 por litro.

É a quarta alta do ano nos preços da gasolina, e a terceira no valor do litro do diesel. Em dezembro, o litro da gasolina custava em média R$ 1,84. Já o do diesel saía a R$ 2,02.

Aumento surge em meio à pressão do Planalto para reduzir o imposto federal e estabilizar o ICMS dos estados. Bolsonaro prometeu um projeto sobre o tema ao Congresso na semana que vem.