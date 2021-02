Fachada de Agência do Banco do Brasil Marcelo Camargo/Agência Brasil

Por O Dia

Publicado 23/02/2021 11:15 | Atualizado 23/02/2021 11:17

O Banco do Brasil informou, nesta terça-feira, que disponibiliza R$ 16 bilhões para a compra antecipada de insumos, por meio do Custeio Antecipado da Safra 2021/2022. Os recursos são destinados aos produtores rurais, para financiamento das lavouras de soja, milho, algodão, café, arroz e cana-de-açúcar.



Segundo o BB, a linha permitirá aos clientes avaliar o melhor momento para a aquisição dos insumos, levando em consideração as condições de preço e mercado. As operações poderão ser contratadas com as seguintes condições:



Pronamp Custeio



- Taxa: 5% a.a.



- Teto: R$ 1,5 milhão



- Prazo: até 14 meses



Custeio Agropecuário



- Taxa: 6% a.a.



- Teto: R$ 3 milhões



- Prazo: até 14 meses



"O Banco do Brasil avalia que a compra antecipada de insumos permite aos produtores melhores condições negociais, maior segurança quanto ao recebimento dos insumos no período adequado e possibilidade de melhores retornos econômicos à atividade", esclareceu em nota.



De acordo com a instituição financeira, no ano passado, por exemplo, foram verificadas elevações nos custos de produção de até 19% entre os meses de disponibilização do crédito antecipado (fevereiro) e de concentração do plantio (outubro). "Dessa forma, quem teve a oportunidade de adquirir antecipadamente seus insumos aproveitou o melhor momento de compra".



Nas últimas três safras, foram desembolsados R$ 27 bilhões no Custeio Antecipado.