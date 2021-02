Luta do Rio de Paz desde o segundo semestre de 2020, a ONG estendeu na tarde desta terça uma faixa pedindo que o benefício seja aprovado ONG Rio de Paz

A ONG Rio de Paz estendeu nesta terça-feira (23), em frente à Assembleia Legislativa do Estado do Rio (Alerj), no Centro do Rio, a faixa com a frase "Auxílio emergencial: questão de justiça" pedindo pelo benefício. É que nesta tarde será votado o Projeto de Lei 3.488/21, o "Supera Rio”, que prevê o auxílio emergencial a milhões de cidadãos fluminenses em situação de vulnerabilidade.



Se aprovado, o benefício será pago até até dezembro de 2021. A ajuda financeira será de até R$ 300 por mês. O projeto de André Ceciliano, presidente da Alerj, foi apresentado no início desse mês e recebeu 55 emendas. O programa também disponibiliza linha de crédito de até R$ 50 mil para microempreendedores e autônomos.



“Estamos saindo na frente do governo federal que ignorou o despossuído, e agora o Rio de Janeiro vai socorrer os cidadãos fluminenses que vivem abaixo da linha da pobreza. Como nós estamos certos da vitória, queremos, de antemão, parabenizar cada deputado estadual que vai se colocar hoje ao lado do necessitado. Parabéns à Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro”, comemorou o presidente do Rio de Paz, Antonio Carlos Costa.