Chegada dos ovos às mais de 1.700 lojas físicas da Americanas foi antecipada para fevereiro Divulgação

Por O Dia

Publicado 24/02/2021 17:31

Rio - Chegou um dos momentos mais esperados do ano pelos brasileiros. “A Maior Páscoa do Mundo”, da Americanas, já começou. Este ano, a chegada dos ovos às mais de 1.700 lojas físicas da marca foi antecipada para fevereiro para que clientes realizem suas compras com calma e segurança. Os pedidos também já podem ser realizados pelo app, site e WhatsApp, com entrega em até 3 horas ou retirada na loja.

Entre as novidades, a D'elicce - marca própria da Americanas no segmento de alimentos e bombonière – apresenta os ovos da LOL, da Nerf e do DPA, todos com brindes exclusivos. Para o público gamer, o ovo de Playstation, também da D’elicce, traz como brindes caneca personalizada e um popsocket para celular.



Além de lançamentos especiais, a D’elicce oferece itens exclusivos de personagens queridos do público, como Jovens Titãs, Transformers, Turma da Mônica, Ben 10, Polly, Snoopy, Peppa Pig, Emoji e Hello Kitty. Na linha para adultos, a marca traz sabores variados como chocolate ao leite, crocante e branco com cookies.



“A Maior Páscoa do Mundo" conta ainda com diversos ovos de grandes marcas como Nestlé, Lacta e Garoto. Na linha premium, a Americanas oferece também chocolates variados das marcas Ferrero e Lindt em lojas físicas selecionadas. Os clientes ainda encontram mini ovos infantis, colombas pascales, tabletes, bombons e itens presenteáveis.



Comodidade e conveniência



Quem preferir fazer suas compras de Páscoa sem sair de casa pode acessar todos os produtos da loja da Americanas mais próxima pelo app ou site da marca. Basta selecionar a opção “compre e receba hoje”, disponível nas plataformas digitais, e inserir o CEP. Após selecionar a loja mais próxima, o cliente pode escolher os produtos desejados, fechar o pedido e aguardar a entrega com segurança em sua casa em até 3 horas.

Antes de ir às compras, a marca recomenda a verificação das regras do serviço disponíveis na aba "Receba Hoje" do site. Há ainda a opção de comprar pelo WhatsApp da Americanas (21 4042-0321) e receber o pedido em casa.



Os consumidores também podem acompanhar todas as novidades do evento e conteúdos especiais nas redes sociais oficiais da marca (@lojasamericanas e @americanascom).