Por O Dia

Publicado 24/02/2021 18:26

Os clientes da Caixa Econômica já podem acessar os serviços digitais dos governos Federal, Estaduais e Municipais utilizando seus dados bancários. O acesso se dá pelo portal gov.br, que reúne informações de mais de 4 mil serviços do governo federal, sendo 2,7 mil deles (66%) totalmente digitais. Mais de 47 milhões de correntistas do banco que utilizam o Internet Banking ou o Gerenciador Financeiro terão acesso a serviços como Meu INSS, Receita Federal, Seguro Desemprego, Carteira de Trabalho, Abono Salarial, passaporte e outros, de forma simplificada.



A plataforma é gerida pela Secretaria de Governo Digital do Ministério da Economia, que aplica controles de segurança e respeita a privacidade e a proteção dos dados do cidadão no site. Quando o cliente da Caixa Econômica acessa um serviço público com suas credenciais bancárias, o governo federal tem acesso apenas aos dados básicos, como o nome completo e o CPF, já que este último é a chave para acesso aos serviços no portal.



No portal gov.br, o cidadão pode escolher a forma para se identificar: utilizar as credenciais do banco, utilizar certificado digital (caso possua), validação facial ou até mesmo usuário e senha cadastrados no próprio portal. Não é obrigatório utilizar a senha da Caixa Econômica. O cliente poderá escolher a opção que lhe parecer mais conveniente.



Para os correntistas que optarem por utilizar o usuário e a senha da Caixa Econômica, não haverá necessidade de efetuar um novo cadastro no portal do governo. O acesso se dá ao clicar no botão ‘Entrar’. Em seguida, basta escolher a opção ‘Bancos Credenciados’. Então, o usuário seleciona o ícone da Caixa e, na sequência, será aberta a tela para digitar o usuário e a senha do banco.



Segundo o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, a nova parceria com o governo federal é mais uma medida da instituição financeira para facilitar o acesso aos serviços essenciais para os brasileiros, além de contribuir para a inclusão social, bancária e digital. “A implantação é mais uma maneira do banco contribuir para a inclusão digital, facilitando o acesso dos clientes a diversos serviços públicos do governo federal”, disse.



Atualmente, 93 milhões de pessoas têm cadastro no gov.br, que também permite o acesso a serviços digitais do Distrito Federal, de 11 estados e de 74 municípios. Os estados já integrados são: Alagoas, Bahia, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Sergipe e Tocantins. As 27 Juntas Comerciais do país também estão interligadas ao gov.br.



Além de resolver pendências com a União, o usuário pode ter o acesso, por exemplo, ao Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), arrecadado pelos estados, ao Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e taxas de limpeza e de iluminação pública, administrados pelos municípios que já tenham aderido ao gov.br.



“A iniciativa de tornar o governo mais próximo do cidadão é o objetivo primordial do gov.br, plataforma que permite o acesso da população aos serviços e a resolução total de suas demandas com o poder público, de forma simples, ágil e segura. Com a integração de bancos à plataforma, facilitamos ainda mais o acesso aos serviços, já que o usuário não precisa mais utilizar múltiplos códigos e senhas nem fazer cadastros adicionais nos sistemas de governo”, ressalta o secretário especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia, Caio Mario Paes de Andrade.



A Caixa faz parte do Acordo de Cooperação Técnica (ACT) entre a Federação Brasileira de Bancos (Febraban) e o Ministério da Economia, por intermédio da Secretaria de Governo Digital. No acordo, constam ações para a melhoria da experiência do usuário no acesso a serviços públicos digitais, como a integração entre os autenticadores dos bancos e o gov.br. Confira no canal da Caixa no YouTube o tutorial de como se cadastrar: https://youtu.be/kR5sGuJ7cvo.