O Sine funciona na Rua Dr. Alfredo Backer nº 500, lojas 11 e 12, em Alcântara, e no piso G3 do shopping Partage, no Centro, de segunda a sexta, das 10h às 16h Divulgação

Publicado 24/02/2021 19:09 | Atualizado 24/02/2021 19:35

O governador em exercício Cláudio Castro inaugura nesta quinta-feira, às 11h30, mais uma unidade Sine na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. A implantação do posto é uma parceria com a prefeitura local para levar os serviços do Sistema Nacional de Emprego aos moradores do município, além de também atender as cidades vizinhas, como Itaboraí e São Gonçalo.



O Sine é um programa do Governo Federal, administrado, no Rio de Janeiro, pela Secretaria de Trabalho e Renda (Setrab). Em todo o estado já existem 44 postos, sendo 28 localizados na Região Metropolitana. As unidades oferecem oportunidade de emprego e orientação para os cidadãos.

"A Secretaria de Estado de Trabalho e Renda está trabalhando para aprimorar e ampliar a rede de atendimento de seus projetos e programas. A implantação dessa nova unidade, em Niterói, é um pedido antigo do município que tratamos de dar andamento assim que soubemos, pois entendemos a importância dessa instalação para a cidade e seus moradores. Essa inauguração representa o esforço da SETRAB em atender as necessidades e prioridades dos municípios, em busca de melhorar o cenário atual de emprego e renda no Estado", diz o secretário de Trabalho e Renda, Paulo Teixeira.