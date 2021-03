Mega-sena Marcelo Camargo/Agência Brasil

Por Agência Brasil

Publicado 03/03/2021 22:20

Brasília - Um ganhador de Curitiba foi o único a acertar os seis números da Mega-Sena sorteados nesta quarta-feira e receberá 2.780.964,58.



Os números sorteados no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo, foram: 05, 10, 25, 32, 49 e 54. O vencedor fez uma aposta simples na Loteria Napoli, no bairro Novo Mundo, na capital paranaense.



Publicidade

O sorteio 2349 da Caixa também teve 59 apostas ganhadoras de cinco números, que receberão R$ 25.587,57 e 3.150 apostadores acertaram quatro números e ganharão R$ 684,65.



A estimativa de prêmio para o próximo concurso, no sábado (6), é de pagar R$ 22 milhões a quem acertar os seis números sorteados.



Publicidade

As apostas na Mega-Sena podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio em lotéricas ou pela internet. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 4,50.