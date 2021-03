Economia

Guedes quer cobrar taxa por valorização de imóveis no imposto de Renda

A ideia do ministro da Economia é permitir uma atualização do valor do imóvel e cobrar uma taxa de 3% ou 4% sobre o aumento do preço do imóvel, o que representaria mais receita para os cofres públicos nos próximos anos

Publicado há 1 hora