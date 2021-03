Banco Itaú Reprodução

Publicado 15/03/2021 17:30 | Atualizado 15/03/2021 17:32

O Itaú Unibanco inaugura nesta segunda-feira um novo canal de atendimento pelo WhatsApp exclusivo para clientes que desejam renegociar dívidas e antecipar parcelas de empréstimos, em atraso ou não. Por meio do número (11) 4004-1144 (conta comercial verificada pelo WhatsApp), pessoas físicas poderão regularizar pendências de qualquer valor, renegociando taxas e demais condições relacionadas ao pagamento de créditos obtidos junto ao banco.



Alexandre Borin, diretor de Recuperação do Varejo do Itaú Unibanco, enfatiza que não se trata de um canal de cobrança. O objetivo é oferecer opções sob medida para cada cliente, por meio do autoatendimento digital, de maneira 100% remota.

"Queremos facilitar o acesso às melhores ofertas para a reorganização financeira de nossos clientes, criando uma agenda viável de pagamentos para cada caso. Para tanto, analisamos e entendemos a situação do cliente e buscamos as soluções customizadas mais adequadas. A ideia é incentivar a renegociação, inclusive entre os adimplentes, antes de sua situação financeira se tornar crítica e gerar restrições que dificultem o acesso a novos créditos".



As opções de acordo abrangem contas relativas a crediário, cartões de crédito, cheque especial e financiamentos em geral. Clientes interessados em negociações à vista ou parceladas podem fazer simulações, checar as melhores condições e até gerar uma proposta para receber, em instantes, o código de barras do pagamento, pelo próprio WhatsApp.

"Estamos disponibilizando as primeiras funcionalidades e, em breve, ampliaremos os serviços de renegociação neste novo canal. O objetivo é levar ainda mais praticidade aos nossos clientes, incluindo lembretes de pagamentos e segunda via de boletos, por exemplo, entre outros vários recursos", revela Borin.



O atendimento por este novo canal do Itaú vai ocorrer diariamente das 7h às 20h, via assistente virtual - que solicita o CPF, reconhece o cliente e faz a validação de token via SMS. Para ampliar ainda mais a segurança das simulações e negociações, o assistente poderá solicitar o envio ou a confirmação de dados cadastrais complementares.



Três dicas para acessar o novo canal Itaú



1. Confira se adicionou corretamente o número oficial do Itaú: 11 4004-1144.

2. Procure pelo símbolo de perfil verificado no WhatsApp.

3. Cheque se a validação solicitada no WhatsApp tem oito números.