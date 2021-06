Taxa de desemprego no Brasil alcançou 15,1% em março, segundo cálculos do Ipea com base em dados da Pnad Contínua Marcello Casal Jr / Agência Brasil

01/06/2021

O líder do PSDB na Câmara, deputado federal Rodrigo Castro (MG), fez um alerta nas redes sociais de que, apesar do resultado de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro no primeiro trimestre do ano, "o cenário ainda é de desemprego recorde e previsão de aumento na inflação". Para ele, a construção de um contexto positivo no País enfrenta "desafios gigantescos".

Nesta terça-feira, 1º de junho, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou o crescimento do PIB do 1º trimestre do ano, que mostrou avanço de 1,2% na comparação com o trimestre imediatamente anterior. O resultado fez a economia brasileira voltar a operar no mesmo patamar do quarto trimestre de 2019, no período de pré-pandemia de covid-19.

Em publicação no Twitter, Castro lembrou o resultado da taxa de desemprego no País. De acordo com o mesmo IBGE, o índice atingiu recorde de 14,7% no primeiro trimestre de 2021.

"Para manter o crescimento é preciso acelerar a vacinação e agilizar as reformas", pontuou o deputado.