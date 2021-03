Mesmo com redução nas vendas à vista e à prazo, essas ainda foram as formas de pagamento mais utilizadas Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Por O Dia

Publicado 16/03/2021 06:59

Rio - O comércio lojista do Rio de Janeiro vendeu menos 6,5% em fevereiro em relação ao mesmo período de 2020, de acordo com um levantamento do Clube de Diretores Lojistas do Rio (CDLRio). A pesquisa ouviu aproximadamente 750 estabelecimentos comerciais da cidade. Conforme o estudo, todos os setores do comércio de bens não duráveis e de bens duráveis apresentaram resultados negativos.



Entre os que tiveram maiores reduções no faturamento entre os não duráveis foram calçados (-5,5%), confecções (-5,2%) e tecidos (-4,8% %). Entre os duráveis foram as óticas (-6,8%), Móveis (-5,5%), joias (-5,2%) e eletrodomésticos (-3,8%). Em comparação à fevereiro do ano passado, entre os bens não duráveis, as lojas da Zona Norte do Rio venderam - 5,2%, as do Centro -4,5% e as da Zona Sul - 3,8%.



Já entre os bens duráveis, a Zona Norte vendeu -4,5%, as do Centro -6,5% e as da Zona Sul -5,2%. Mesmo com redução de 3,5% nas vendas à vista e 3,8% nas vendas à prazo, essas ainda foram as formas de pagamento mais utilizadas na cidade. A pesquisa atribui a redução aos efeitos da pandemia de covid-19.