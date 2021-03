Por iG

Publicado 29/03/2021

Brasília - Nesta segunda-feira (29), o Banco do Brasil enviou a indicação de Fausto Ribeiro para a presidência da instituição. A sugestão será analisada pelo Comitê de Pessoas, Remuneração e Elegibilidade (Corem). Ribeiro é funcionário do BB desde 1988 e, se aprovado, será o terceiro presidente do banco em seis meses.



Em nota, o BB disse que fará uma reunião para avaliar o candidato. “O BB informa que o Corem se reunirá para avaliar a indicação à luz da Lei nº 13.303/2016, do Decreto nº 8.945/2016 e do Estatuto Social do BB e demais disposições regulamentares, cabendo ao Presidente da República a nomeação do indicado, na forma do artigo 24, inciso I, do Estatuto Social”.

O atual presidente do banco, André Brandão, pediu demissão no dia 14 de janeiro deste ano após brigar com o presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido). A desavença foi por causa do fechamento de 361 agências e pelo programa de demissão voluntária.

Em resposta à renúncia de Brandão, o governo federal sugeriu Ribeiro como novo ocupante do cargo em 18 deste mês.

Programa de demissões

Quatro membros do Conselho de Administração do BB deixaram o cargo no dia da indicação desta segunda-feira (29). O movimento acontece em um momento delicado para a gestão das estatais, que sofrem com a interferência do governo federal.

A União pretende renovar o conselho do banco, e depois do presidente do Conselho de Administração do Banco do Brasil, Hélio Magalhães, de José Guimarães Monforte, Fábio Barbosa e André Brandão, novas demissões são esperadas.

A notícia atingiu as ações do banco (BBAS3) operavam em baixa de 0,40%, cotados a R$ 29,55, por volta das 11h40.