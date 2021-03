Economia

Com juros do cheque especial em alta, alternativa é migrar para modalidades com taxas menores

Juros do cheque especial registraram aumento de 120,3% ao ano para 124,9% ao ano de janeiro para fevereiro. Já o juro médio total cobrado pelos bancos no rotativo do cartão de crédito caiu 2,3 pontos

Publicado há 15 horas