Publicado 06/04/2021 10:59 | Atualizado 06/04/2021 13:42

A Caixa Econômica inicia nesta terça-feira os pagamentos da nova rodada do auxílio emergencial deste ano. Os beneficiários nascidos em janeiro e inscritos no Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) recebem a quantia na conta poupança digital referente à 1ª parcela da nova etapa do programa. Cerca de 45,6 milhões de brasileiros começam a receber nesta terça-feira. O benefício terá parcelas de R$ 150 a R$ 375, dependendo da família.



A partir disto, os valores já podem ser movimentados pelo aplicativo Caixa Tem para pagamento de boletos, compras na internet e pelas maquininhas em mais de um milhão de estabelecimentos comerciais.



Pelas novas regras, estabelecidas pela Medida Provisória 1.039/2021, o auxílio será pago às famílias com renda mensal total de até três salários mínimos, desde que a renda por pessoa seja inferior a meio salário mínimo.

É necessário que o beneficiário já tenha sido considerado elegível até o mês de dezembro de 2020, pois não haverá nova fase de inscrições. Para quem recebe o Bolsa Família, continua valendo a regra do valor mais alto. O beneficiário receberá o maior valor, seja a parcela paga no âmbito do programa, seja a do auxílio emergencial.



O valor médio do benefício será de R$ 250, variando de R$ 150 a R$ 375, a depender do perfil do beneficiário e da composição de cada família. A família monoparental, chefiada por uma mulher, vai receber R$ 375, e pessoas que moram sozinhas vão receber R$ 150.

Calendário de pagamento



06/04 - nascidos em janeiro

09/04 - nascidos em fevereiro

11/04 - nascidos em março

13/04 - nascidos em abril

15/04 - nascidos em maio

18/04 - nascidos em junho

20/04 - nascidos em julho

22/04 - nascidos em agosto

25/04 - nascidos em setembro

27/04 - nascidos em outubro

29/04 - nascidos em novembro

30/04 - nascidos em dezembro

Já os saques e transferências para quem recebe o crédito nesta terça-feira serão liberados a partir do dia 4 de maio.

Calendário de saque em dinheiro



04/05 - nascidos em janeiro

06/05 - nascidos em fevereiro

10/05 - nascidos em março

12/05 - nascidos em abril

14/05 - nascidos em maio

18/05 - nascidos em junho

20/05 - nascidos em julho

21/05 - nascidos em agosto

25/05 - nascidos em setembro

27/05 - nascidos em outubro

01/06 - nascidos em novembro

04/06 - nascidos em dezembro

Caixa Tem



A Caixa informa que a conta poupança digital é simplificada, sem tarifas de manutenção, com limite mensal de movimentação de R$ 5 mil. A movimentação do valor dos benefícios pode, inicialmente, ser realizada por meio digital com o uso do aplicativo Caixa Tem. Atualmente, 75% das movimentações da conta poupança foram feitas de maneira digital, por meio do Caixa Tem.



Pelo aplicativo, é possível realizar compras em supermercados, padarias, farmácias e outros estabelecimentos com o cartão de débito virtual e QR Code. O trabalhador também pode pagar contas de água, luz, telefone, gás e boletos em geral pelo próprio aplicativo ou nas casas lotéricas pela opção “Pagar na Lotérica”.



A partir da data de disponibilização dos recursos para saque ou transferência, também de acordo com o mês de nascimento, os trabalhadores poderão transferir os recursos para contas em qualquer banco, sem custo, ou realizar o saque em terminais de autoatendimento e casas lotéricas.



A central telefônica 111 da Caixa funciona de segunda a domingo, 24h por dia e está pronta para atender os beneficiários do auxílio emergencial.