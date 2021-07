Novo Branding - Maracanã. Mozart Ferreira Maia dos Santos; Vinicius Araujo Galvão de Sousa; Antonny Jose B. Alunos SENAI. Paula Johas/Divulgação

Por O Dia

Publicado 06/04/2021 14:08 | Atualizado 06/04/2021 14:46

Desde o início da pandemia do coronavírus, no ano passado, a Firjan SENAI aceitou o desafio de se reinventar para continuar sua missão de ofertar educação de qualidade durante o isolamento social e preparou um diversificado e extenso portfólio de cursos on-line de aperfeiçoamento. Por isso, estão abertas as matrículas para mais de 30 cursos on-line para o púbico se capacitar sem sair de casa, com preços especiais e com a mesma qualidade Firjan SENAI.



Há turmas para várias áreas de conhecimento como BIM - Digitalização da Construção Civil, Food Design, Tecnologias de Energias Renováveis, Tecnologia de Congelamento de Produtos de Panificação e Confeitaria, Lógica de Programação, entre muitos outros.

“A ideia é oferecer possibilidades de aperfeiçoamento para profissionais que querem se requalificar ou ampliar seus conhecimentos, levando a qualidade Firjan SENAI para a estratégia on-line. Nosso intuito é viabilizar o acesso das pessoas nesse contexto e avançar em direção a essa tendência dos novos tempos”, destaca Regina Malta, gerente geral de Educação da Firjan SENAI SESI.



Tipos de funcionamento dos cursos

Curso com carga horária dividida em duas partes: 50% de aulas on-line com instrutores no horário da turma e 50% de atividades individuais de responsabilidade dos alunos indicadas pelo instrutor, ou seja, os alunos terão 2 horas diárias de aula e deverão dispor de mais 2 horas diárias para estudo individual. Não haverá atividades presenciais.



Curso com a carga horária realizada 100% em aulas e atividades on-line com instrutores no horário da turma. Não há atividades presenciais.

Curso realizado em Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), onde o aluno acessa os materiais e conteúdos disponíveis e estuda de acordo com seu ritmo de aprendizagem e disponibilidade de tempo, realizando ao final de cada unidade uma avaliação. Não há aulas on-line ao vivo com instrutores, nem atividades presenciais.



Curso realizado em Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), com aulas on-line com instrutores no horário da turma e realização de fóruns e chats. Não há atividades presenciais.

Pessoas de qualquer cidade ou estado podem participar dos cursos, desde que possuam computador, internet, e outros requisitos constantes do site, conforme o curso. Todos os cursos garantem certificado ao final.