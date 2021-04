O indicador teve média de 118,5 pontos no mês passado, contra 116,1 ligeiramente revisados ​​em fevereiro Tânia Rêgo/Agência Brasil

Por iG - Economia

Publicado 08/04/2021 13:12

Segundo a agência das Nações Unidas que monitora o preço dos alimentos (FAO), o índice mundial dos alimentos subiu pelo décimo mês consecutivo em março, atingindo maior patamar desde junho de 2014. O salto se deve, principalmente, à inflação dos óleos vegetais, carnes e laticínios.

A organização mede as variações mensais no preço dos cereais, oleaginosas, laticínios, carnes e açúcar. O indicador teve média de 118,5 pontos no mês passado, contra 116,1 ligeiramente revisados ​​em fevereiro.

A produção elevada na safra de cereais fez com que o índice recuasse nessa categoria, fazendo com que o índice de preços da FAO caísse 1,7% mês em março. O trigo foi o que mais caiu diminuindo 2,4% no mês.

Publicidade

Em contrapartida, o óleo vegetal subiu 8%, atingindo o nível mais alto desde junho de 2011, impulsionado pelos preços mais altos de óleos de palma, soja, colza e girassol.

Já na carne o aumento foi de 2,3%, amparado pela demanda maior em países asiáticos, principalmente a China.

Veja 10 dicas do Serasa de como economizar