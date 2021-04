O auxílio emergencial, criado durante a pandemia da covid-19 em 2020 e suspenso em 2021, pode ser retomado para 40 milhões de brasileiros Estefan Radovicz / agência O Dia

Por O Dia

Publicado 12/04/2021

O governo federal liberou o auxílio emergencial 2021 para mais 236 mil famílias. De acordo com o Ministério da Cidadania, após reprocessamento de dados, elas foram consideradas aptas a receber o benefício do Governo Federal. Os nomes podem ser consultados no site www.cidadania.gov.br/auxilio . Desses novos elegíveis, os nascidos entre janeiro e maio receberão a primeira parcela a partir de quinta-feira. Os que nasceram depois de maio entram no calendário normal de repasses já divulgado pelo Ministério da Cidadania.

Até este domingo, mais de sete milhões de famílias, entre trabalhadores que se inscreveram por meios digitais e integrantes do Cadastro Único que estavam na base de dados do governo em dezembro de 2020, receberam a primeira das quatro cotas previstas do benefício. Eles representam os nascidos em janeiro, fevereiro e março. Os repasses para contemplar esse grupo totalizam R$ 7 bilhões.

O calendário de repasses da primeira parcela será finalizado no dia 30 de abril. O modelo de escalonamento das transferências, adotado no ano passado, segue com o objetivo de evitar filas e aglomerações nas agências da Caixa e nas lotéricas.

Já o cronograma para saques da primeira parcela tem início em 4 de maio para nascidos em janeiro e vai até 4 de junho para quem faz aniversário em dezembro.

No caso dos beneficiários do Bolsa Família, eles receberão os repasses de acordo com o calendário habitual do programa, com data prevista para o dia 16. O governo federal verifica se a pessoa cumpre as regras para receber o benefício e se o valor do Bolsa Família é menor do que o auxílio emergencial. Essa análise ainda está em processamento.

Confira o calendário dos próximos pagamentos:

18/04 - nascidos em junho

20/04 - nascidos em julho

22/04 - nascidos em agosto

25/04 - nascidos em setembro

27/04 - nascidos em outubro

29/04 - nascidos em novembro

30/04 - nascidos em dezembro

Quem tem direito?



O auxílio emergencial 2021 é limitado a uma pessoa por família e é concedido automaticamente ao trabalhador que estava recebendo, em dezembro de 2020, o benefício. O pagamento é feito por meio de conta poupança digital, aberta automaticamente pela Caixa Econômica em nome do trabalhador.

O benefício será pago em quatro parcelas mensais de R$ 250, em média, exceção às mulheres chefes de família monoparental (criam os filhos sozinhas), que têm direito a R$ 375, e aos indivíduos que moram sozinhos – família unipessoal –, que recebem R$ 150.



De acordo com o Ministério da Cidadania, os critérios de elegibilidade foram aprimorados, atendendo ainda às recomendações de órgãos de controle. O benefício é pago a famílias com renda per capita de até meio salário mínimo e renda mensal total de até três salários mínimos.



Além disso, cidadãos que recebam benefício previdenciário, assistencial ou trabalhista ou de programa de transferência de renda federal, com exceção do Bolsa Família e do PIS/PASEP, não fazem parte do público que receberá as parcelas de R$ 250.