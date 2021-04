A bandeira também relança campanha "Mais Barato, Mais Barato, Extra!", para alavancar a massificação do posicionamento Divulgação

Publicado 12/04/2021 15:52 | Atualizado 12/04/2021 17:13

O Extra Hiper mudou a dinâmica de mercado para vender com preço de atacado em suas 103 lojas. Destas, 45 unidades já passaram pela reformulação completa, que inclui atualizações de layout e comunicação diferenciada nos pontos de venda, e as demais 58 unidades serão migradas até o início do segundo semestre.

O novo posicionamento, que passou a ser implementado em julho de 2020, apresenta dois preços na gôndola (preço varejo e preço atacado) com foco nos produtos de mercearia básica e complementar. Os clientes do Extra Hiper passam a contar com uma economia de até 15% nos itens dessas categorias, em comparação com a dinâmica comercial anterior. Além das lojas, o preço de atacado é válido também no e-commerce alimentar da marca (www.clubeextra.com.br).

“A conclusão do reposicionamento comercial do Extra Hiper marca este novo momento da bandeira. Nosso objetivo principal é oferecer ainda mais vantagens e economia aos nossos clientes, com uma proposta de valor que permite uma competitividade ainda maior de preço e complementa a experiência de compra do formato”, diz Lucas Zanon, Diretor de Operações do Extra Hiper.

