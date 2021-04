Câmara do Rio e secretário de Fazenda decidem mais uma parcela de Auxílio Carioca para barraqueiros de praia Divulgação / Câmara Municipal do Rio

Por O Dia

Publicado 13/04/2021 12:09 | Atualizado 13/04/2021 17:20

Rio - A Câmara Municipal do Rio e o secretário de Fazenda do Rio se reuniram, na manhã desta segunda-feira, para discutir sobre a extensão do Auxílio Carioca para barraqueiros de praia. Os vereadores Thiago Ribeiro, Márcio Ribeiro, o secretário de Fazenda, Pedro Paulo, e 30 barraqueiros estiveram presentes. O presidente da Câmara, Carlo Caiado (DEM), conduziu a reunião. Na reunião, Pedro Paulo confirmou uma nova parcela de R$ 500 por conta da continuidade das restrições de ocupação das praias contra a propagação da Covid-19. O benefício também será estendido aos auxiliares dos comerciantes.

fotogaleria

Publicidade

Segundo a prefeitura, existem hoje 2.200 comerciantes de praia cadastrados, que serão beneficiados com o auxílio após um pedido feito pelos parlamentares. Caiado lembrou que o auxílio contou com R$ 60 milhões doados pelo Legislativo, e agradeceu à Prefeitura pelo atendimento da demanda. "Foi muito importante receber essas pessoas que fazem parte da essência da cidade no momento em que mais precisam. Agradeço ao prefeito, ao secretário e a cada vereador", afirmou.

O secretário de Fazenda anunciou ainda que vai estudar a suspensão temporária da cobrança da Taxa de Uso de Área Pública (Tuap) cobrada dos ambulantes. O município também vai estudar formas de regularizar o cadastro dos comerciantes, pois cerca de metade ainda não teria recebido o auxílio por conta de atrasos em taxas de anos anteriores.

Publicidade

"A orla teve que permanecer com restrições por mais tempo que o comércio em geral por conta das determinações da saúde para evitar aglomeração nas praias. Nada mais justo que, aqueles que são mais prejudicados, possam receber mais uma rodada do auxílio", destacou.



Nas redes sociais, Pedro Paulo ressaltou que a ajuda da Câmara é "necessária" nesse momento de pandemia. "É um momento delicado financeiramente e a ajuda vinda dos vereadores se faz necessária para conseguirmos realizar esse novo repasse", escreveu.

Publicidade

Diretora do sindicato que representa os barraqueiros, Quitéria Fernandes, que trabalha na praia da Barra há 34 anos, comemorou a notícia. "Estamos saindo daqui satisfeitos, com a possibilidade de mais uma ajuda e o acréscimo dos auxiliares, uma vitória muito grande que conseguimos junto com os vereadores", celebrou.



Integrante de uma família de comerciantes da praia, Quitéria destacou a importância do auxílio no momento de dificuldade com as restrições de ocupação das praias. "Não resolve, mas quando você não tem nada, é uma ajuda importante para colocar o pão na mesa", disse.

Há também um debate para que as praias fiquem liberadas ao público de segunda a sexta. "Defendemos o setor produtivo da cidade e estamos juntos tentando buscar uma solução para para minimizar os impactos causados pela pandemia. Todos os setores estão sendo afetados. Solicitamos à Prefeitura uma flexibilização, que seja na redução de horários ou de segunda a sexta, quando o movimento é menor. Precisamos estar atentos à biossegurança, permitindo o funcionamento de serviços sem aglomerações respeitando o distanciamento necessário para o momento", falou Caiado.

Publicidade