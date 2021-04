A promessa de uma oportunidade única ou de uma forma de incrementar a renda é usada por golpistas para atrair pessoas para participarem da pirâmide financeira Imagem representativa

Por KARILAYN AREIAS

Publicado 19/04/2021 07:30

Rio - A promessa de uma oportunidade única ou de uma forma de incrementar a renda vem chamando a atenção de alguns internautas. Conhecida como pirâmide financeira, o que a princípio pode parecer tentador se trata de um golpe, segundo especialistas.

O professor e coordenador de pós-graduação da Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado (FECAP) e especialista em investimentos, Marcelo Cambria, explica que o golpe atrai muitos adeptos devido a promessa de ganhos rápidos e em grande volume. "A chamada é sempre algo que você vai investir, trazendo argumentos de credibilidade. Geralmente associam os participantes da pirâmide a bens de luxo, como casas e viagens, a alguém com sucesso, mostrando performance, e que quer dividir expertise com quem entrar no segmento", revela.



Ainda de acordo com o professor, no sistema da pirâmide financeira, a principal receita é a remuneração pela indicação de novos membros. As vítimas são atraídas com o argumento de que se investirem determinada quantia ganharão lucros muito acima daqueles que são possíveis dentro das condições habituais do mercado.



"Isso impressiona muito quem cai no golpe. É uma estrutura financeira que parece investimento, mas na prática não funciona desta forma, já que não haverá recursos para todos em um eventual saque generalizado de todos os integrantes. É um produto que promete e não entrega, porque ele é baseado em crescimento permanente da base: quem entra financia os participantes mais antigos mas, como não gera rendimento, a estrutura não se sustenta", explica.



Marcelo também aleta que as pirâmides são divulgadas de maneira sutil através das redes sociais e é preciso atenção para não acreditar nas promessas, já que crise financeira decorrente da pandemia aumentou a janela de oportunidade para quem cria essa estrutura fraudulenta. "Quem tem recursos ou perdeu uma parte deles, vê nessa oferta uma forma de repor perdas relevantes ou viver de renda mensal. Mas é o contrário, você perde tudo", diz.

Publicidade

Ficar atento e não se iludir com ofertas milagrosas é o que também aconselha Rafael Torres, especialista em Segurança Digital do grupo Epicus. "A abordagem tem sempre a mesma chamada: 'facilidade, retorno rápido e alta lucratividade sem esforço'. Com isso, já entendemos que há grande possibilidade de ser um golpe. O que o internauta precisa entender nesse momento de pandemia, quando os golpes aumentaram, é que não existe fórmula no mundo de alta lucratividade em pouco tempo e com pouco trabalho", enfatiza.

Mas, caso a pessoa abordada tenha cedido a tentação e acabou perdendo o dinheiro investido na pirâmide, Rafael aconselha: "Faça um registro de ocorrência e entre com uma denúncia no Ministério Público. Além disso, saiba que neste caso é preciso acionar um advogado para mover um processo e recursos para o resgate do valor investido e outros danos que tenha ocorrido com a vítima".

Publicidade

Relatório aponta que pirâmides financeiras aumentaram com juros baixos e pandemia

Um relatório do Conselho Nacional de Defesa do Consumidor (CNDC), divulgado em março deste ano, apontou que a queda da taxa básica de juros (Selic) e a pandemia contribuíram para o aumento do número de pirâmides financeiras no Brasil.

Publicidade

De acordo com o estudo, houve um crescimento de casos desse tipo encaminhados ao Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor nos últimos anos, principalmente em 2019 e 2020.

O levantamento também constatou que a punição insuficiente para inibir este tipo de golpe também acelerou o surgimento do esquema.