Publicado 15/04/2021 20:04

O presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, anunciou a antecipação do calendário de pagamentos do auxílio emergencial em 15 dias. A declaração foi dada em uma live realizada na noite desta quinta-feira (15) junto ao presidente Jair Bolsonaro.



Guimarães afirmou que há segurança para antecipar os depósitos e ressaltou o objetivo de agilizar a retirada dos valores para os beneficiários.

"Nós teremos todo o calendário antecipado em duas semanas. Já neste mês, no dia trinta de abril, a gente já começa a realizar também pagamento, ou seja, permitir o saque nas lotéricas, nos terminais, que era só em maio", disse o presidente da Caixa.

"Percebemos que conseguimos realizar o pagamento com segurança, seja do ponto de vista operacional, quanto do ponto de vista de minimização de filas", concluiu.

