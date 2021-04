Os trabalhadores que têm direito ao PIS e não são correntistas da Caixa terão o valor disponibilizado em uma Conta Poupança Social Digital criada automaticamente Marcelo Camargo / Agência Brasil

Publicado 16/04/2021 10:27

A Caixa Econômica inicia nesta sexta-feira, dia 16, o pagamento da primeira parcela do auxílio emergencial 2021 para beneficiários do Bolsa Família com final de NIS número 1. O pagamento é feito da mesma forma e nas mesmas datas para quem recebe o benefício.

No caso das pessoas que recebem por meio da poupança digital, os recursos podem ser movimentados pelo aplicativo Caixa Tem, mas podem ser sacados por meio do Cartão Bolsa Família ou Cartão Cidadão.

Confira o calendário do Bolsa Família



Final do NIS Pagamento e saque



1 16 de abril

2 19 de abril

3 20 de abril

4 22 de abril

5 23 de abril

6 26 de abril

7 27 de abril

8 28 de abril

9 29 de abril

0 30 de abril

Atendimento ao cidadão



A central telefônica 111 da Caixa funciona de segunda a domingo, das 7h às 22h, e está pronta para atender os beneficiários do auxílio emergencial. Além disso, o banco disponibiliza, ainda, o site auxilio.caixa.gov.br.



Pelas regras estabelecidas pela Medida Provisória 1.039/2021, o Auxílio será pago às famílias com renda mensal total de até três salários mínimos, desde que a renda por pessoa seja inferior a meio salário mínimo.



É necessário que o beneficiário já tenha sido considerado elegível até o mês de dezembro de 2020, pois não há nova fase de inscrições. Para quem recebe o Bolsa Família, continua valendo a regra do valor mais vantajoso. O beneficiário recebe o maior valor, seja a parcela paga no programa, seja a do benefício.



O valor médio do benefício será de R$ 250, variando de R$ 150 a R$ 375, a depender do perfil do beneficiário e da composição de cada família.





• As famílias, em geral, recebem R$ 250;



• A família monoparental, chefiada por uma mulher, recebe R$ 375;



• Pessoas que moram sozinhas recebem R$ 150.

A conta poupança digital movimentada digitalmente pelo aplicativo Caixa Tem, é uma poupança simplificada, sem tarifas de manutenção, com limite mensal de movimentação de R$ 5 mil. Pelo aplicativo, é possível realizar compras em supermercados, padarias, farmácias e outros estabelecimentos com o cartão de débito virtual e pagando direto na maquininha com o QR Code.



O beneficiário também pode pagar contas de água, luz, telefone, gás e boletos em geral pelo próprio aplicativo ou nas casas lotéricas pela opção “Pagar na Lotérica”.