O Magalu lança nesta segunda-feira seu cartão de crédito digital. O cartão Magalu é de uma parceria com o Itaú Unibanco, a joint venture chamada Luizacred. O meio de pagamento será sem anuidade e com cashback na conta digital MagaluPay. O cartão é integrado ao superaplicativo da empresa. Na ferramenta, o cliente poderá consultar saldo, limite disponível e fazer o pagamento da fatura.

“O Cartão Magalu será a ligação do mundo físico com o digital do superaplicativo. Ele fará a ponte com o MagaluPay. A existência do cartão vai aumentar o uso de nosso aplicativo e fidelizar, ainda mais, o cliente, que terá benefícios para comprar em nosso ecossistema", afirma Robson Dantas, diretor de fintech do Magalu.

Os clientes do Cartão Magalu receberão de volta 2% do valor de suas compras em todos os canais de venda do Magalu. Como parte da promoção de lançamento, os clientes que solicitarem o Cartão Magalu até 31 de maio receberão cashback em dobro - 4% do valor de todas as compras feitas no Magalu - por um ano. Os cashbacks serão cumulativos às ofertas com o selo “Dinheiro de Volta” disponíveis em milhares de itens à venda no SuperApp.



Todo dinheiro de volta será creditado na conta digital MagaluPay, que pode ser criada de forma fácil e intuitiva no SuperApp do Magalu. Lançado há pouco mais de um ano, o MagaluPay já possui cerca de 3 milhões de contas abertas. O cartão será mais uma forma de aumentar o volume de transações do MagaluPay, que já está habilitado a fazer pagamentos e transferências, inclusive via Pix. A solicitação do Cartão Magalu poderá ser feita em todos os canais digitais da empresa.



Com bandeira Visa e os benefícios de um cartão Platinum, o Cartão Magalu possui tecnologia de pagamento por aproximação, o que torna a experiência do usuário mais rápida e segura. “Com o crescimento exponencial do e-commerce, sentimos a necessidade de ampliar nosso portfólio e lançar um cartão voltado para um consumidor mais digital”, afirma Tatiana Ferreira da Silva, diretora da Luizacred. Atualmente, a Luizacred conta com uma base de 5 milhões de cartões ativos que movimentaram mais de 30 bilhões de reais nos últimos 12 meses, formando uma carteira de crédito de 12 bilhões de reais.