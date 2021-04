Mais 14 milhões de contribuintes enviaram declaração do IR Marcello Casal Jr./Agência Brasil

19/04/2021

A Receita Federal recebeu, até as 11 horas desta segunda-feira, 19, 14.004.770 declarações do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) 2021, ano-base 2020, sendo 45.728 entregues com certificado digital.



O sistema de recepção de declarações da Receita funciona 20 horas por dia, ficando indisponível somente entre 1 e 5 horas da manhã. Na página do órgão, há informações completas sobre como preencher corretamente o documento, além das regras sobre o que pode ser utilizado para deduções.



O contribuinte deve estar atento ao prazo de entrega, pois a não apresentação da declaração estará sujeita a multa. Quanto antes for feito o envio da declaração, mais rápido o cidadão receberá a restituição, se for o caso.

Restituição



Pelas estimativas da Receita Federal, 60% das declarações terão restituição de imposto, 21% não terão imposto a pagar nem a restituir e 19% terão imposto a pagar.



Assim como no ano passado, serão pagos cinco lotes de restituição. Os reembolsos serão distribuídos nas seguintes datas: 31 de maio (primeiro lote), 30 de junho (segundo lote), 30 de julho (terceiro lote), 31 de agosto (quarto lote) e 30 de setembro (quinto lote). As datas não mudaram, mesmo com o adiamento do prazo de entrega da declaração.



Novidades



Entre as principais novidades nas regras deste ano está a obrigatoriedade de declarar o auxílio emergencial de quem recebeu mais de R$ 22.847,76 em outros rendimentos tributáveis e a criação de três campos na ficha “Bens e direitos” para o contribuinte informar criptomoedas e outros ativos eletrônicos.



O prazo para as empresas, os bancos e as demais instituições financeiras e os planos de saúde fornecerem os comprovantes de rendimentos acabou em 26 de fevereiro. O contribuinte também deve juntar recibos, no caso de aluguéis, pensões e prestações de serviços, além de notas fiscais, para comprovar deduções.