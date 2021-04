Janguiê Diniz foi anunciado como acionista da Bossanova Investimentos Divulgação

A Bossanova Investimentos, micro venture capital que investe em startups em estágio pré-seed com atuação em todo o país, anuncia a chegada do empresário Janguiê Diniz em seu quadro de acionistas com aquisição de 25% da empresa por valor não revelado.



A partir desse novo passo, a investidora pretende acelerar sua missão de democratizar o acesso ao capital por meio de investimentos em série no estágio inicial. E isso será possível devido a toda expertise e know-how de Janguiê no mercado de capitais. Dono do family office Epitychia e fundador do grupo Ser Educacional, considerado o maior do setor de Ensino Superior no Norte e Nordeste e um dos maiores do país, o empreendedor terá como responsabilidade ajudar na estratégia empresarial e gestão da investidora.



A partir desta segunda-feira (26), Janguiê já passa a atuar ativamente na Bossanova. "É muito bom ver como minha relação com a Bossanova vem sendo construída e se fortalecendo ao longo dos últimos anos, sempre baseada na confiança e parceria, e que culminou nessa sociedade . Espero colaborar com o crescimento de todo o grupo e também ajudar no estímulo às startups brasileiras, pois sabemos o potencial que o nosso país tem nesse campo", avalia.



Janguiê Diniz teve sua trajetória pautada na educação . É mestre e doutor em Direito pela UFPE, foi Juiz Federal do Trabalho, Procurador do Ministério Público da União e professor da Universidade Federal de Pernambuco - UFPE. Em 2003 criou a Faculdade Maurício de Nassau, embrião do grupo Ser Educacional – hoje um dos maiores grupos de ensino superior do País e que está listado na Bolsa de Valores desde 2013. Janguiê além de fundador, ocupa o cargo de presidente do Conselho de Administração do grupo. Em 2014 criou a Epitychia, seu family office focado em Private Equity, Venture Capital e Real Estate e que fica sediado em São Paulo. Já investiu em diversas startups e empresas com modelos de negócios escaláveis. Também é fundador e presidente do Instituto Êxito de Empreendedorismo, organização sem fins lucrativos que atua no fomento à educação empreendedora por meio da oferta de cursos online e gratuitos para ajudar os jovens carentes, especialmente de escolas públicas a empreender na vida e nos negócios.





Fundada em 2015 com a junção do portfólio de startups investidas dos investidores-anjos João Kepler e Pierre Schurmann, a Bossanova foi pensada para preencher uma lacuna entre os aportes iniciais que as startups recebem e as rodadas de investimento que realizam quando a operação já está consolidada.



Segundo João Kepler , CEO da investidora, apesar de Janguiê já ter investimentos junto à Bossanova em diversas startups, agora resolveram dar esse passo maior e importante para conquistar novos projetos. "É um empresário de grande experiência e sucesso que veio para nos agregar com sua visão e conhecimento no mercado de capitais, por já possuir uma empresa listada na Bolsa de Valores. Estamos muito contentes com essa adição que vai contribuir para o crescimento da Bossanova e do ecossistema brasileiro de startups", finaliza Kepler.



Sobre a Bossanova



Criada em 2015 por meio da união do portfólio dos investidores-anjos João Kepler e Pierre Schurmann, a Bossanova Investimentos tem crescido e se fortalecido com novos sócios: o Grupo BMG, desde 2017; o empresário Thiago Oliveira, desde 2019; o Grupo Primo, desde março deste ano, liderado por Thiago Nigro; e, a partir de hoje, Janguiê Diniz, da Epitychia. Em seu portfólio, constam mais de 550 startups como RankMyApp, Smarthint, Kinvo, Hand Talk, Hallo, entre muitas outras e diversas saídas (exits) em startups tais como dLieve, Agenda Edu, Melhor Envio, Pedala e outras.