Por O Dia

Publicado 27/04/2021 12:21

Rio - Após um novo processamento de dados, 206.126 famílias a mais serão contempladas com o auxílio emergencial 2021. Esse grupo vai receber o benefício seguindo o calendário do próximo pagamento, com início em 16 de maio para os nascidos em janeiro e término em 16 de junho para os aniversariantes de dezembro.Segundo o Ministério da Cidadania, o valor total a ser investido pelo Governo Federal no pagamento de cada parcela para este novo público é de R$ 40,26 milhões. Destes mais de 206 mil beneficiados, 142.531 têm direito à cota de R$ 150 (pessoas que moram sozinhas), 39.719 cidadãos receberão R$ 250, enquanto 23.876 são mulheres chefes de família que sustentam a casa sozinhas e receberão a cota de R$ 350. No site ( www.cidadania.gov.br/auxilio ), o trabalhador pode conferir se foi considerado elegível a receber o benefício. Nesta terça, o pagamento do auxílio emergencial 2021 será feito aos aniversariantes de outubro. São 2,44 milhões de contemplados em um investimento de R$ 505,87 milhões. Com isso, o total de beneficiados do grupo do Cadastro Único e dos trabalhadores que se inscreveram no programa pelos meios digitais e que já receberam a primeira parcela chegou a 24,06 milhões de pessoas, totalizando um repasse de R$ 4,98 bilhões.Os integrantes do Bolsa Família (PBF) com o Número de Identificação Social (NIS) final 7 que recebem o auxílio emergencial 2021 também terão a primeira parcela do benefício depositada nesta terça. Contando esse grupo, são R$ 2,08 bilhões destinados ao pagamento do Auxílio Emergencial 2021 para inscritos no Bolsa Família até o momento. Na soma com o público de aplicativos e Cadastro Único, já são R$ 6,97 bilhões em repasses para a primeira parcela do auxílio.O Congresso Nacional autorizou um investimento de R$ 44 bilhões nesta etapa do programa. O modelo de escalonamento das transferências, adotado no ano passado, segue com o objetivo de evitar filas e aglomerações nas agências da Caixa e nas lotéricas. A estimativa é de que as quatro parcelas do recurso cheguem a cerca de 40 milhões de famílias.