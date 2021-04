Durante a inspeção, a Receita Federal encontrou as cédulas ocultas em pacotes de absorventes e lenços de papel Reprodução

Rio - Na noite desta segunda-feira, a Alfândega da Receita Federal, no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, reteve US$ 347.172,00 (aproximadamente R$ 1,9 milhão) não declarados que estavam na bagagem de três passageiras vindas de Dubai.

Ao passarem pelo canal “nada a declarar”, as passageiras foram selecionadas para vistoria. Durante a inspeção, a Receita Federal encontrou as cédulas ocultas em pacotes de absorventes e lenços de papel. O dinheiro pertenceria a uma das viajantes. Questionada sobre a origem das cédulas, ela informou ter recebido o dinheiro de presente.

As passageiras foram encaminhadas à Polícia Federal do aeroporto.

A Receita Federal esclarece que o viajante que ingressar no país ou dele sair com recursos em espécie, em moeda nacional ou estrangeira, em montante superior a R$ 10 mil, ou equivalente em outra moeda, deve declarar previamente o porte de valores à Receita Federal. Aplica-se a pena de perdimento ao excedente não declarado, conforme as disposições do Decreto nº 6759/2009 (Regulamento Aduaneiro).