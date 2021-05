O projeto de lei estabelece que as aulas presenciais não poderão ser suspensas ou interrompidas, independentemente da classificação de risco local Foto Internet

Por O Dia

Publicado 04/05/2021 20:57 | Atualizado 04/05/2021 21:08

A direção do Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação (Sepe) foi informada pela Secretaria de Estado de Fazenda do Rio (Sefaz-Rio) de que a audiência com o secretário de estado de Fazenda, Guilherme Mercês, marcada para esta quarta-feira, dia 5, foi adiada. A Sefaz-Rio informou que aguardará o processo de mudanças no governo que está ocorrendo desde a efetivação do governador Cláudio Castro no cargo para remarcar a reunião com o Sepe.

"Da nossa parte, continuaremos a cobrar que esta reunião seja feita o mais breve possível", informou o Sepe, em nota.



Na pauta do encontro estava incluída a questão salarial dos profissionais da educação da rede estadual do Rio, que desde 2014 não têm reajuste salarial. O sindicato irá apresentar à Sefaz-Rio o estudo feito pelo Dieese que demonstra que, em 31 de março, os salários da categoria mantêm apenas 69,47% do poder aquisitivo de 1º de julho de 2014, segundo o INPC-IBGE. Com isso, as perdas salariais da categoria ultrapassam 30%.