Chegada dos ovos às mais de 1.700 lojas físicas da Americanas foi antecipada para fevereiro Divulgação

Por O Dia

Publicado 05/05/2021 18:09

A Americanas lança a campanha “Datas Dobradas” - sempre que o número do mês e do dia se repetem. A marca oferecerá descontos e cupons para os clientes aproveitarem a seleção de produtos do mundo todo, em um aquecimento para o “11/11 – Maior Festival de Compras do Mundo”. Para o próximo dia 5, a Americanas oferecerá até 50% de desconto, além de R$ 55 de desconto com o cupom MUNDO55*.



Entre os produtos em oferta estarão o Fone de Ouvido Bluetooth Redmi Airdots 2 por R$ 80,36; Smartband Xiomi Mi Band 5 saindo a R$ 169,75; Smartwatch Haylou Solar LS05 - IP68 por R$ 176,44; Mini Câmera de Segurança Doméstica SQ11 com Visão Noturna por R$39,61; Fones de ouvido Lenovo LivePods LP40 saindo a R$ 81,42; Robô Aspirador de Pó Inteligente ES06 por R$ 192,53; e Polvo de Pelúcia Reversível por R$39,99.



A Americanas Mundo criou o “Datas Dobradas” para potencializar ainda mais seu crescimento. O sucesso de venda nos dois primeiros anos de realização do “11/11 – Maior Festival de Compras do Mundo” consolida a operação de cross border da Americanas como uma frente importante para a marca. Em 2020, a Americanas Mundo cresceu 170% em comparação ao ano anterior. Foi também responsável pelo item mais vendido da Red Friday. Durante o pico da operação no evento, a marca alcançou 50% de participação nas vendas das plataformas digitais da Americanas.



Em janeiro deste ano, após firmar importantes parcerias com transportadoras internacionais, a Americanas Mundo passou a garantir prazos de entrega de 15 a, no máximo, 21 dias úteis. Dessa forma, passou a garantir prazos 50% menores do que é aplicado por outros players no mercado brasileiro. Além do frete grátis disponível para todo sortimento, a marca permite ao cliente realizar o rastreio total dos pedidos, acompanhando as etapas logísticas desde a separação do produto e o envio no país de origem até a entrega em sua casa, no Brasil.