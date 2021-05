Bombas registraram preços recordes Marcelo Camargo / Agência Brasil

Os postos no Estado do Rio registraram aumento no preço médio da gasolina em abril. Com aumento de 0,16%, o combustível foi encontrado por R$ 6,13 no estado, sendo o segundo maior valor médio do país. De acordo com uma pesquisa realizada pelo Índice de Preços Ticket Log (IPTL), os postos do Sudeste comercializaram em abril a gasolina mais cara do país. No mês anterior, o combustível já tinha sofrido um aumento médio de 0,28% em todo a região.



“O preço médio do etanol em abril esteve abaixo do registrado em março em todos os estados da região. Já o litro da gasolina aumentou em Minas Gerais e no Rio de Janeiro”, destaca Douglas Pina, head de Mercado Urbano da Edenred Brasil.



Em Minas Gerais, a gasolina também teve aumento e foi comercializada a R$ 5,968. Enquanto em São Paulo e no Espírito Santo, os preços registrados em abril foram muito semelhantes aos de março, encontrados 0,04% e 0,07%, respectivamente.



Além da gasolina, o Rio de Janeiro registrou o etanol mais caro da região Sudeste, após o recuo de 5,27% no valor médio, na comparação com o mês anterior. Minas Gerais e São Paulo também apresentaram redução de preços acima de 5%.

No Espírito Santo, a pesquisa mostrou resultado muito diferente dos demais estados. Nos postos capixabas foi registrada uma redução de preços do etanol. O combustível recuou 1,14%.



O diesel comum e o diesel S-10 mais baratos da região Sudeste foram comercializados em São Paulo, a R$ 4,18 e R$ 4,24, respectivamente. Em Minas Gerais, esses combustíveis foram registrados como os mais caros.



“Assim como nas demais regiões do país, o diesel e o diesel S-10 no Sudeste apresentaram redução nos preços em relação ao mês anterior. O diesel comum recuou 1,30% e foi encontrado a R$ 4,26. Já o tipo S-10, teve baixa de 1,21% e foi comercializado a R$ 4,33”, pontua Pina.



O IPTL é um índice de preços de combustíveis levantado com base nos abastecimentos realizados nos 18 mil postos credenciados à Ticket Log.