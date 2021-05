Fundação Getulio Vargas, Praia da Botafogo, Rio de Janeiro. Foto: Daniel Castelo Branco / Agência O Dia Foto: Daniel Castelo Branco

Por O Dia

Publicado 13/05/2021 10:01

Rio - A Escola de Direito do Rio de Janeiro da Fundação Getulio Vargas (FGV Direito Rio) está com inscrições abertas para o seu II Programa de Capacitação Docente em Direito e Economia. Totalmente gratuita, a iniciativa é voltada para a capacitação de professores universitários de instituições públicas e particulares. O prazo para se candidatar a uma das 40 vagas oferecidas na seleção termina no dia 31 de maio.

As oportunidades são destinadas a professores universitários com graduação em Direito, podendo ter especialização, mestrado ou doutorado em outras áreas. Os candidatos deverão ser docentes em programa de bacharelado em Direito com vínculo permanente com Instituição de Ensino Superior. No caso de professores de universidades públicas, deverão ser titulares de cargo de provimento efetivo.

A seleção dos participantes será feita por meio de análise de currículo e de carta de intenções. A relação dos aprovados sairá no dia 10 de junho. As aulas, que começarão no dia 8 de julho e terminarão no dia 7 de agosto, serão realizadas pela Plataforma Zoom às quintas-feiras, das 19h às 22h; e aos sábados, das 9h às 12h, com carga horária de três horas-aula diárias.

O programa tem carga de 40 horas, distribuídas por dez disciplinas: "Princípios da Análise de Direito e Economia", "Empresas, consumidores e mercados: fundamentos macroeconômicos", "Teoria da Decisão e Teoria dos Jogos: princípios básicos", "Questões e Política de Macroeconomia", "Defesa da concorrência e do consumidor", "Infraestrutura e sua regulação", "Instituições financeiras e sua regulação", "O papel do crédito no desenvolvimento econômico e social do país", "Direito e economia do meio ambiente" e "O Direito e a economia do compartilhamento".

A capacitação dos professores dá continuidade ao desenvolvimento do programa de ensino e produção de conhecimento científico. O objetivo é explorar as relações existentes entre as áreas do Direito e da Economia (Law and Economics), que constitui linha de pesquisa do Programa de Pós-graduação em Direito da Regulação (Mestrado e Doutorado), da FGV Direito Rio.

O objetivo é auxiliar os participantes no aprofundamento de sua compreensão sobre o tema por meio de estudos, pesquisas teóricas/empíricas e técnicas que visem a contribuir de forma eficaz para o desenvolvimento econômico e social do país.

