Por iG

Publicado 13/05/2021 19:58

Nesta quinta-feira, 13, o presidente Jair Bolsonaro(sem partido), afirmou que as inscrições do Bolsa Família vão passar a ser feitas por meio de um aplicativo e não mais pelas prefeituras. Bolsonaro afirmou que uma nova versão do programa está quase pronta, mas não deu mais detalhes.



"Está quase pronto também a questão do novo Bolsa Família. E mais ainda, brevemente a inclusão no Bolsa Família não será mais procurando prefeituras pelo Brasil. Será feito através de um aplicativo ", disse o presidente, durante evento em Maceió.

No mês passado, Bolsonaro afirmou que pretende aumentar o valor médio de pagamento do Bolsa Família para R$ 250. O presidente disse que deseja fazer a mudança em agosto ou setembro. Atualmente, o valor médio do benefício é R$ 192.