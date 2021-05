Ano passado Guedes havia afirmado que acha o salário do alto escalão da administração do país muito baixo Imagem representativa

Por O Dia

Publicado 13/05/2021 19:55

De acordo com uma nova regra publicada pelo Ministério da Economia, alguns servidores, incluindo o presidente Jair Bolsonaro e alguns ministros, poderão receber acima do teto salarial constitucional.

O presidente que hoje recebe R$ 30,9 mil pelo cargo no executivo e mais 10,7 mil em benefícios, tem um corte salarial de R$ 2,3 mil para que o teto seja respeitado, mas com a última canetada, Bolsonaro poderá passar a receber o valor integral.

Instituída no dia 30 de abril, a medida pode aumentar os ganhos dos servidores em até 69%, com alguns salários chegando a ultrapassar R$ 75 mil, indo de encontro a atual regra da constituição que dita que os vencimentos de um servidor público não podem passar do valor que recebem os ministros do STF, que atualmente recebem R$ 39.293,32.

Decisão resultou em criticas de Mourão

O vice-presidente afirmou que apesar de estar dentro da lei, não considera ética a manobra mesmo sendo um dos beneficiados por ser um general da reserva. "Eu continuo com a mesma posição: é legal, mas eu não considero ético no momento que isso aconteça", acrescentou Mourão.