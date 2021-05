Desde fevereiro, com os sucessivos reajustes no preço dos combustíveis, uma nova greve vem sendo ventilada. AFP

Publicado 17/05/2021 11:10 | Atualizado 17/05/2021 11:11

O governo Bolsonaro prepara uma série de iniciativas que vai beneficiar a classe dos caminhoneiros. Os ministérios da Infraestrutura e da Economia fecharam um pacote que deve ser anunciado nas próximas semanas, incluindo desde redução no preço do diesel até linhas de crédito especiais.



Como adiantou a Folha de São Paulo, o projeto foi batizado pelos assessores do Palácio do Planalto de “Gigantes do Asfalto". Dentre as medidas a serem tomadas está também a renovação da frota de veículos.

Desde fevereiro, com os sucessivos reajustes no preço dos combustíveis, uma nova greve vem sendo ventilada. Bolsonaro, no entanto, não quer ficar refém da categoria que responde por 87% do transporte de cargas nacional.



A reunião que selou o pacote contou com a presença dos ministros da Casa Civil, Economia, Infraestrutura, Justiça e Segurança Pública.



A ideia, porém, precisa ser compensada com a retirada de recursos de outra área, de acordo com a lei de responsabilidade fiscal. Sem dinheiro para o Enem, pra o Censo e para as universidades vai ser difícil para a União encontrar fonte de recursos para o programa dos “gigantes”.

Por enquanto, a pasta de Paulo Guedes trabalha com a ideia da criação de vouchers para compensar o gasto com combustível. Estes seriam usados mediante cadastro, e quando houvesse uma elevação abrupta do preço do petróleo.

Além disso, a Caixa se prepara para atender a classe por meio de crédito com juros mais baixos. O banco deve oferecer também empréstimos para donos de postos de gasolina nas estradas que estejam interessados em transformá-los em grandes áreas de descanso e atendimento aos caminhoneiros.



O BNDES também entrará na jogada. Com R$ 500 milhões ofertados em linha de crédito, o banco de desenvolvimento ajudará no financiamento de veículos até R$ 100 mil. O programa será batizado de “Frota Verde”.