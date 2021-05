A inflação passou de 4,4% para 5,05%, valor próximo ao teto de 5,25% do sistema de metas. Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Por iG

Publicado 18/05/2021 10:15

O Ministério da Economia divulgou nesta terça-feira (18) o Boletim Macrofiscal, com as projeções para a economia neste ano. De acordo com os dados divulgados, passou de 3,2% para 3,5% a expectativa de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) em 2021. Além disso, subiu também a previsão para a inflação de 4,4% para 5,05%, valor próximo ao teto de 5,25% do sistema de metas.

Para controlar o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), a inflação oficial do país, o governo utiliza da taxa básica de juros (Selic). O Copom, braço do Banco Central (BC) responsável pelo índice, promete se reunir no dia 16 de junho para discutir o valor da referência dos juros.

Publicidade

No último dia 5, o Banco Central elevou em 0,75% o índice, de 2,75% para 3,5%.



As previsões foram lançadas em meio à pandemia de Covid-19, que desacelerou os planos da Economia para 2021. Já para o ano de 2022, a previsão oficial de alta do PIB do governo federal foi mantida em 2,5%.