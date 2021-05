Superintendência da Receita Federal, em Brasília Marcelo Camargo/Agência Brasil

Por O Dia

Publicado 18/05/2021 14:14

Apesar de muitos serviços da Receita Federal estarem disponíveis de forma online, a Receita Federal lançou aplicativo de agendamento para atendimento presencial - o Agendamento da Receita Federal. A plataforma pode ser baixada através das lojas Google Play e Apple Store.

Com o aplicativo de agendamento, é possível selecionar o serviço desejado e escolher a unidade mais próxima que realize o atendimento a esse serviço. A marcação da data e do horário é feita de forma simples: não é necessário fazer cadastro, basta informar o CPF ou CNPJ. Antes, o contribuinte escolhia a unidade de atendimento sem saber se ela oferecia o serviço que precisava, o que causava transtorno ao cidadão e aumento das filas no atendimento.



A ferramenta possibilita, ainda, sincronizar o horário escolhido com a agenda pessoal, compartilhar data e horário em outras mídias, visualizar no mapa a unidade de atendimento selecionada e traçar rotas até a unidade escolhida.



Muitos serviços da Receita Federal já podem ser feitos de forma remota, em um dos canais de atendimento virtual. Para atendimento presencial, é preciso que o cidadão agende o horário antes de comparecer à unidade.



No atendimento presencial da Receita Federal o contribuinte pode: inscrever e atualizar dados cadastrais de pessoa física; obter cópia de Declaração de Imposto de Renda (DIRPF) e rendimentos informados em DIRF; consultar dívidas e pendências de pessoa física e de Microempreendedor Individual (MEI); além de parcelar débitos, emitir documentos de arrecadação e entregar documentos, requerimentos, defesas e recursos que não possam ser apresentados pela internet.