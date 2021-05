Brasileiros já pagaram R$ 1 trilhão em tributos arrecadados desde o 1º dia do ano de 2021 pelos governos federal, estaduais e municipais Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Publicado 19/05/2021

A prefeitura de Japeri, por meio do Instituto de Previdência (PREVI-JAPERI), informou que vai antecipar o pagamento dos servidores inativos referentes ao mês de maio. O dinheiro será liberado nesta quinta-feira. Ao todo, 351 aposentados e 97 pensionistas serão beneficiados com o pagamento na conta antes da virada do mês.

A presidente do Instituto da Previdência de Japeri, Maria Lúcia Azevedo, comentou a tradição de antecipar o salário. "Temos uma gestão municipal que se preocupa não só com o bem-estar dos servidores públicos ativos, mas com os inativos também. Por isso, estamos trabalhando duro para honrar o compromisso de depositar o pagamento dos aposentados e pensionistas antes da virada do mês", concluiu.