Daniel Castelo Branco

Publicado 19/05/2021 21:12 | Atualizado 19/05/2021 21:14

A rede de Supermercados Guanabara inicia nesta quinta-feira, dia 20, a Semana Guanababy. Serão cerca de 200 itens da linha infantil, de mais de 25 marcas diferentes, e descontos que podem chegar a 50%. Todas as medidas de segurança em relação a Covid-19 foram intensificadas e serão avaliadas diariamente.



Diferentemente dos anos anteriores, os produtos infantis em oferta estarão distribuídos por todo o salão e não concentrados apenas na seção de bebê. A iniciativa tem como objetivo facilitar a compra e distribuir melhor os clientes por toda a loja. Outra novidade será o horário de funcionamento: todas as filiais abrirão meia hora mais cedo, às 7h30. A empresa ressalta que as lojas estão abastecidas para atender todos os clientes de forma segura.



Entre os produtos em oferta estão: fraldas descartáveis, shampoos, condicionadores, sabonetes líquidos e em barra, lenços umedecidos, cremes anti- assaduras e até linha de alimentação infantil.



Vale lembrar que as ofertas serão alteradas com frequência para que os clientes possam adquirir uma maior quantidade de produtos diferentes. O evento acontece simultaneamente em todas as 26 unidades da rede.





Medidas de segurança



A rede informa que segue todas as medidas de higienização e segurança em suas lojas, incluindo sanitização dos carrinhos, limpeza constante dos salões e áreas de trabalho, inclusive após encerramento do expediente, além de utilizar álcool gel e produto sanitizante à base de quaternário de amônia em todos os caixas.



Os clientes e colaboradores têm sua temperatura aferida na entrada, e é obrigatório o uso de máscaras no interior das lojas. A empresa disponibiliza EPIs para todos os funcionários, incluindo dois tipos de máscaras, uma de proteção facial e a outra face shield, além de proteção de acrílico em todos os caixas, marcação de distância nos pisos, álcool 70º e em gel para higienizar as mãos.



Ofertas válidas para o dia 20



Fralda Pampers Super Sec Econômica - R$8,87



Fralda Huggies Tripla Proteção - R$9,99



Fralda Babysec Jumbinho - R$10,75



Fralda Huggies Supreme Care Ou Supreme Roupinha - R$16,98



Fralda Pampers Pants Ou Confort Sec - R$17,98



Fralda Babysec Premium, Mega - R$19,98



Fralda Pampers Premium Care - R$29,98



Lenços Huggies (48 unid) - R$5,99



Sabonete Líquido Granado (250ml) - R$9,99



Sabonete Líquido Johnson Ou Huggies (200ml) - R$7,99



Shampoo Johnson’s Baby (200ml) - R$6,99



Shampoo Huggies (400ml) - R$9,98



Sabonete Huggies Ou Dove Baby (75g) - R$1,99



Creme de Assaduras Huggies (80g) - R$10,98



Alimento Infantil Nestlé (115g/120g) - R $2,79