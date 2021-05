Tarifa de gás no Rio terá redução Reprodução / Divulgação

Por O Dia

Publicado 20/05/2021 17:42 | Atualizado 20/05/2021 18:22

Fornecedoras de serviços essenciais estão com condições especiais para os consumidores quitarem suas dívidas. As empresas de luz, gás e água, Enel, Naturgy e Cedae, oferecem descontos específicos para as pessoas em débito.

A Enel oferece 40% de desconto para pagamento à vista de contas de luz vencidas há mais de 180 dias. A negociação vai até 1º de junho e é válida para todos os consumidores, inclusive os clientes industriais e comerciais. O objetivo da ação é facilitar o pagamento dos débitos pelos consumidores inadimplentes, possibilitando que voltem a ficar regularizados com a concessionária.

A diretora de Mercado da Enel Brasil, Márcia Sandra Vieira Silva, explica que o desconto vai incidir sobre o total da dívida do cliente com a Enel Distribuição Rio, vencida há mais de 180 dias, incluindo juros, multa e atualização monetária. "Estamos vivendo um momento desafiador. Sensíveis ao atual momento, vamos flexibilizar este mês a negociação dos débitos de nossos clientes para que possam ficar em dia com a companhia", afirma.

Os clientes da concessionária podem negociar os seus débitos pela Central de Atendimento 0800 28 00 120 ou presencialmente, nas lojas de atendimento (através de agendamento prévio pelo link: https://www.enel.com.br/pt/agende-seu-atendimento-presencial.html)

No caso da Naturgy, o Procon do Estado do Rio de Janeiro (Procon-RJ) promove o mutirão virtual junto com a empresa. Aqueles que estão inadimplentes com a concessionária há mais de 30 dias poderão participar. As inscrições estarão abertas entre os dias 1º e 7 de junho.

Pela primeira vez, a empresa se comprometeu com o Procon-RJ a realizar as negociações sem que seja necessário o pagamento de entrada, juros e multa. Além disso, as dívidas poderão ser parceladas no mínimo em até 12 vezes, dependendo do caso. A Naturgy está presente em cerca de 50 municípios do Estado do Rio. Segundo a empresa, mais de 260 mil usuários estão inadimplentes.

"Estamos buscando maneiras de ajudar os moradores e comerciantes do estado que estão passando por problemas financeiros nesse momento difícil gerado pela pandemia. O mutirão é uma forma rápida, eficiente e muito vantajosa para os consumidores quitarem os débitos em condições imperdíveis, jamais propostas anteriormente pela Naturgy. O mutirão nessas condições foi muito bem recebido pela empresa, demonstrando um espírito de compreensão de toda dificuldade financeira que os consumidores atravessam nesse momento", ressalta o presidente do Procon-RJ, Cássio Coelho.

As negociações do mutirão ocorrerão entre os dias 7 e 21 de junho por intermédio de um servidor do Procon, que acompanhará como mediador, observando o direito do consumidor e as condições do acordo. O evento será virtual a fim de evitar aglomeração e propagação do coronavírus, com a participação de um servidor do Procon-RJ que atuará como mediador. Para participar, basta preencher o formulário através do link: https://forms.gle/Z1nzdqpomcWbNioR6

A Cedae também oferece aos consumidores, tanto pessoas físicas quanto jurídicas, a possibilidade de solicitar o parcelamento de suas contas, em quatro, seis, oito ou dez parcelas, sem multas e atualização monetária, e com apenas 15% de entrada.

Consumidores podem solicitar o parcelamento pelo site da Companhia, acessando diretamente o link https://www.cedae.com.br/parcelarrevercontas. www.cedae.com.br (Painel de Serviços).



Cabe informar que este procedimento iniciou a partir das contas com vencimentos no mês de março de 2020 e terá validade até o fim da pandemia de Covid-19.