Hilário Bocchi fala sobre uma possível nova reforma da Previdência Brasil Econômico

Por Brasil Econômico

Publicado 22/05/2021 13:45

O Brasil Econômico ao Vivo, do iG, recebeu Hilário Bocchi, especialista no INSS, para tirar dúvidas da audiência relacionadas à aposentadoria. Uma delas, sobre a possibilidade de uma nova reforma da Previdência, ideia ventilada pelo vice-presidente, Hamilton Mourão (PRTB), que foi logo rechaçada.



O especialista lembra que o argumento utilizado à época por Mourão é que o dinheiro economizado com a reforma foi gasto com a pandemia. "Bom, não que não se deva gastar com uma causa nobre como a pandemia, mas o dinheiro da Previdência, é da Previdência."

Publicidade

De acordo com ele, os princípios básicos da reforma previdenciária aprovada em 2019 foram de que a população está envelhecendo, e com a chegada da Covid-19, esse cenário mudou.

"Como contraponto, durante a pandemia a expectativa de vida está diminuindo. Qual a economia a Previdência está tendo ao deixar de pagar as aposentadorias para quem faleceu?"

Publicidade

As pensões por morte custam aos cofres públicos 60% do valor da aposentadoria integral, e deixaram de ser vitalícias para dependentes com menos de 44 anos.

Você viu?

Necessidade do Censo 2021

O corte do Orçamento do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), que inviabilizou o Censo este ano também foi mencionada por Bocchi. Para ele, nesse momento que a expectativa de vida está diminuindo, a pesquisa se mostra ainda mais imprescindível.

Publicidade

"O Censo é para apurar, distribuir renda e saber quais são os nortes do país, e nós não temos dinheiro para fazer a pesquisa. Precisou vir o Supremo Tribunal Federal para dizer: 'vai ter que fazer o Censo'".

Lives do Brasil Econômico

Semanalmente, a redação do Brasil Econômico entrevista algum especialista para aprofundar um tema relevante do noticiário econômico. Sempre às quintas-feiras, as transmissões começam às 17h pela página do Facebook e pelo canal do iG no Youtube.

Publicidade

Assista à live com Hilário Bocchi na íntegra!