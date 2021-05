Saara teve movimentação de clientes, mas abaixo do que os lojistas esperavam Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Por O Dia

Publicado 25/05/2021 17:00

O Estado do Rio registrou um saldo positivo de 28.078 postos no primeiro trimestre deste ano. Os números podem ser encontrados no novo 'Mapa do Emprego Formal', lançado neste mês pela Secretaria Estadual de Trabalho e Renda (Setrab-RJ).

Os dados divulgados pela plataforma do governo do Rio são do Novo Caged, o Cadastro-Geral de Empregados e Desempregados, anunciados pelo Ministério da Economia todo mês. O total de novos empregos formais é o resultado da diferença entre as contratações e as demissões feitas no período.

Publicidade

Só na Região Metropolitana foram 12 mil vagas a mais. Os dados indicam ainda que o setor de Serviços foi o que mais cresceu, com 17.631 novos empregos formais, seguido da Indústria, com 6.202 postos.

"O Mapa do Emprego Formal vai dar mais visibilidade aos números do Caged e ajudar na formação de políticas públicas. Com ele, será possível visualizar toda evolução do modelo econômico e de empregabilidade do nosso Estado", ressalta o subsecretário Julio Saraiva, um dos idealizadores do projeto.

Publicidade

Mapa do Emprego Formal

O Mapa do Emprego Formal, produzido pelo Observatório do Trabalho da Setrab, reúne dados, a partir de janeiro deste ano, segmentados por regiões, municípios e atividade econômica, com base na análise dos dados do Novo Caged, divulgados mensalmente pelo Ministério da Economia.



Com informações das oito regiões fluminenses – conforme a organização regional definida pela Fundação Centro Estadual de Estatísticas, Pesquisas e Formação de Servidores Públicos do Rio de Janeiro (Ceperj) –, o Mapa do Emprego Formal tem por objetivo colaborar para o desenvolvimento de políticas públicas mais precisas para geração de emprego e renda. A ferramenta mostra dados das vocações empregatícias e evoluções do emprego formal dos 92 municípios do estado.