Sine Teresópolis tem nesta semana 134 vagas Reprodução / internet

Por O Dia

Publicado 26/05/2021 13:27

O Brasil abriu 120.935 vagas de emprego com carteira assinada em abril. Com esse resultado, o país criou quase 1 milhão de empregos formais neste ano, com 957.889 registros.

Os dados são do levantamento do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgados nesta quarta-feira pelo Ministério da Economia. Os números são resultado de 1.381.767 admissões e de 1.260.832 demissões.

O total de postos de trabalho com carteira no país somou 40.320.857 em abril, o que representa uma variação de 0,30% em relação ao estoque do mês anterior. No acumulado neste ano, com o registro de 957.889 vagas formais, o resultado vem das 6.406.478 admissões e 5.448.589 desligamentos.



São 28,1% a mais de admissões e 5,5% a menos de desligamentos que o mesmo período do ano passado (janeiro - abril).

Os dados registraram saldo positivo no nível de emprego nos cinco atividades econômicas: Serviços (+57.610 postos), distribuído principalmente nas atividades de administração pública, defesa

e seguridade social, educação, saúde humana e serviços sociais (+37.129 postos), Construção (+22.224 postos), Indústria geral (+19.884 postos), concentrado na Indústria de Transformação (+17.791 postos), Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura (+11.145 postos) e Comércio; reparação de veículos automotores e motocicletas (+10.124 postos).

Verificou-se em abril/2021 que as 5 (cinco) regiões brasileiras apresentaram saldo positivo:

• Sudeste (+49.371 postos, +0,24%);

• Sul (+21.721 postos, +0,28%);

• Centro-Oeste (+20.928 postos, +0,61%);

• Nordeste (+19.747 postos, +0,31%);

• Norte (+9.170 postos, +0,49%).

Para o conjunto do território nacional, o salário médio de admissão em abril foi de R$1.855,52. Comparado ao mês anterior, houve aumento real de R$ 46,02 no salário médio de admissão, uma variação em torno de 2,54%.

Trabalho Intermitente



Em abril, houve 14.704 admissões e 10.803 desligamentos na modalidade de trabalho intermitente, gerando saldo de 3.901 empregos, envolvendo 3.608 estabelecimentos contratantes. Um total de 170 empregados

celebrou mais de um contrato na condição de trabalhador intermitente.

Do ponto de vista das atividades econômicas, o saldo de emprego na modalidade de trabalho intermitente

distribuiu-se por Serviços (+2.046 postos), Construção (+1.168 postos), Indústria geral (+664 postos), Agropecuária (+75 postos), e Comércio (-52 postos).

Desligamento mediante acordo

Em abril, houve 14.178 desligamentos mediante acordo entre empregador e empregado, envolvendo

9.976 estabelecimentos, em um universo de 9.191 empresas. Houve 36 empregados que realizaram mais de um desligamento mediante acordo com o empregador.

Do ponto de vista das atividades econômicas, os desligamentos por acordo distribuíram-se por Serviços (6.923 desligamentos), Comércio (3.154 desligamentos); Indústria geral (2.567 desligamentos), Construção (1.001 desligamentos) e Agropecuária (533 desligamentos).