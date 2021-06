Por

Publicado 06/06/2021 00:00

Os fornecedores podem cobrar fazendo uma ligação ou enviar uma carta para comunicar o débito, mas com limites. Além disso, especialistas alertam que uma ação de execução contra o inadimplente está entre as medidas autorizadas.

"A realização de uma ligação ou o envio de carta com o objetivo de efetivar a cobrança, em razão do descumprimento de uma obrigação não cumprida, é legítima, um direito de todos os fornecedores de serviços e produtos. Porém, como prevê o Código de Defesa do Consumidor, o devedor não deverá ser exposto a ridículo, nem será submetido a constrangimento ou ameaça", pondera o advogado Marcos Antunes do Basile Advogados.

Publicidade

Desde que cumpra os requisitos, como o aviso prévio, as empresas também têm direito de solicitar a negativação do nome do devedor, como lembra a representante da Proteste Bianca Caetano.

"A empresa pode utilizar de outros meios coercitivos de cobranças como incluir o nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito devidamente avisado previamente, bem como ingressar com ação de execução que poderá levar a penhora de bens ou valores com determinação judicial", conclui.